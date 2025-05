Chico Barney: Maria de Fátima é a melhor coisa do remake de 'Vale Tudo'

Maria de Fátima é uma das protagonistas de "Vale Tudo", e Bella Campos está muito bem no papel da vilã, afirmaram Chico Barney e Bárbara Saryne no Central Splash, do Canal UOL.

Para os comentaristas, uma boa novela é construída com boas vilãs. E este é o caso da nova versão de "Vale Tudo" que, além de Maria de Fátima, também conta com Odete Roitman no "lado ruim da força".