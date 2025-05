Marcos Oliveira vive recomeço no Retiro dos Artistas: 'Estou em paz'

A nova moradia foi construída com o apoio da atriz Marieta Severo, companheira de anos na Globo. O eterno Beiçola se mostra grato e encantado com o espaço onde mora hoje. "A casa é linda, novinha. É um quarto e sala com cozinha americana. Tem todos os eletrodomésticos, um chuveiro bom, TV, uma cama boa e uma varandinha maravilhosa. Estou muito contente de estar nesta casinha que a Marieta construiu. Agradeço imensamente a ela".

Marcos Oliveira no Retiro dos Artistas Imagem: Reprodução/Instagram

Nos últimos anos, Marcos enfrentou sérias dificuldades financeiras. O ator chegou a lidar com uma ordem de despejo por falta de pagamento de aluguel. Ele recebeu apoio de colegas da classe artística, como Tatá Werneck, e agora vê no Retiro um recomeço. "Você vai para um lugar onde fica com um estigma de velho, entende? Então é muito difícil encarar. Mas aí você sente todo o aconchego e o carinho das pessoas. Isso vai aliviando as coisas", conta.

Foi muito difícil sair do apartamento onde eu estava vivendo. Ainda vou pagar várias prestações do que devo. Deixei vários móveis lá e só trouxe as roupas e os remédios. Mas pelo menos, estou em segurança. O Retiro traz uma segurança física e espiritual, no sentido de que você ainda é capaz, que ainda pode fazer coisas.

Marcos Oliveira

Agora, o ator Marcos Oliveira segue focado em se reerguer. "Estamos aqui, batalhando pela vida, pagando as contas e as dívidas que tive lá fora".