Luana Piovani critica propaganda de bets em aeroporto: 'Vergonha nacional'

Luana Piovani voltou ao Brasil após uma temporada em Portugal e usou suas redes sociais para fazer um desabafo sobre algo que a incomodou logo ao desembarcar no aeroporto.

O que aconteceu

Ao pisar no país, a atriz se deparou com um grande anúncio de uma plataforma de apostas esportivas. A situação gerou revolta e motivou uma série de críticas feitas por ela nos stories do Instagram. A propaganda exibia o craque Vini Jr., atacante da Seleção Brasileira e do Real Madrid, como garoto-propaganda.

Incomodada, Piovani não poupou críticas ao anúncio colocado em área de grande circulação. "Olha aí, a vergonha nacional! A gente chega no aeroporto e o povo mandando a gente jogar… palhaçada!", disse.