Power Couple 7: Após veto, Emilyn e Everton já estão na 5ª DR

Emilyn e Everton estão com o menor saldo acumulado no ciclo e, por isso, só escapariam da DR caso vencessem a Prova dos Casais. Eles foram vetados por Victor e Rayanne, casal com maior saldo.

Rayanne justificou a decisão. "Vamos pela nossa coerência e pelo o que já aconteceu aqui. Não tem como ser diferente, é Emilyn e Everton. É o casal com quem tivemos mais embates."

Andreoli lembrou a Emilyn e Everton o peso da decisão. "Emilyn e Everton, vocês sabem que, com essa decisão, vocês estão automaticamente na D.R., porque a chance de vocês saírem era a Prova dos Casais, e eles tiraram essa chance de vocês."