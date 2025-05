Dieguinho: Eliana foi de estrela no SBT a tapa buraco na Globo

Eliana saiu do SBT há quase um ano, e passou a integrar o time da Globo. Desde então, a apresentadora foi subutilizada pela emissora, segundo a opinião de Dieguinho. Ele falou sobre o assunto durante o Splash Show desta terça-feira (27).

Um dos últimos trabalhados de Eliana na Globo foi o comando do Festival LED Rio, que promove debates e reflexões sobre o futuro da educação. Ela também esteve no comando do The Masked Singer deste ano.