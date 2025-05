Dira Paes diz que viu pênis pela 1º vez em preparação de filme: 'Uns 50'

O filme que apresentou Dira à nudez adulta marcou sua entrada nas artes cênicas. Na entrevista, a atriz disse compreender hoje "a perspicácia daquela menina" de 15 anos que encarou aquela preparação despida das próprias vestimentas para o filme dirigido pelo cineasta britânico John Boorman.

O cinema me criou e me deu tudo, inclusive o grande amor. Acho que minha formação como mulher, atriz e cidadã se deu mesmo a partir dos filmes. Hoje vejo a perspicácia daquela menina que encarou o Boorman e falou: 'My name is Dira, I am 15'. Dira Paes

Dira é casada com o diretor de fotografia Pablo Baião. Os dois estão casados há quase 20 anos e, juntos, são pais de Ignácio, 17, e Martin, 9. Além da carreira de sucesso nos cinemas, ela também se consolidou na TV com diversos personagens de sucesso em produções da Globo.