Debate: Crunchyroll Anime Awards 'ignorou' bons animes de 2024?

Imagem: Foto/Splash UOL

Visitando o café da Sakura

Finalmente foi inaugurado o café de "Card Captor Sakura", e fui lá conferir durante um dia comum de serviço. Acordei cedo, provei os quitutes com sorvete e morango e, nessa matéria, eu detalho como é a experiência do primeiro café temático de anime a chegar no Brasil de forma oficial. Clique para conferir o texto (e as fotos).

Imagem: Reprodução/A-1 Pictures

Discutindo o Anime Awards

A premiação já acabou, mas ainda vale a pena conferir nossa última live de anime que rolou no YouTube de Splash UOL. Eu recebi Pedro Henrique Ribeiro, lá do Omelete, para tentar debater sobre os indicados desse ano e, no fim, acabou gerando uma discussão super divertida com a ajuda de quem assistia ao vivo. Clique para ver.