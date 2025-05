Danilo Gentili sobre polêmica com influenciador: 'Esse cara é uma mala'

Danilo Gentili, 45, que se envolveu em uma polêmica no aeroporto de Florianópolis ao mandar um caçador de autógrafos "arrumar um emprego", decidiu se pronunciar sobre o episódio.

O que aconteceu

Gentili comentou a repercussão do vídeo, sem medir palavras. "Esse cara é uma mala, e da próxima vez vou mandar ele tomar no c*", disparou o apresentador do The Noite em entrevista ao jornalista Paulo Mathias.

Segundo Gentili, o "Caçador de Autógrafos" não é um fã. O humorista o descreve como alguém que espera celebridades no aeroporto com o objetivo de gerar conteúdos. "Essa é a décima vez que ele me aborda. Em todas fui educado, tirei foto, e ele nunca postou nada. Mas aí, quando o famoso reage, ele vem com esse papo de 'falta de humildade'", explicou.