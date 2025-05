Jon Vlogs falta a CPI das Bets; ausência é chamada de 'desprezo ao povo'

Jon Vlogs, 25, não apareceu para prestar depoimento à CPI das Bets, hoje, no Senado, em Brasília.

O que aconteceu

A falha em não comparecer é um ato de desprezo com essa comissão, o povo brasileiro e as famílias devastadas pelas operações descontroladas das plataformas de apostas. Reprovamos esse comportamento com a máxima severidade. Determinarei a adoção de medidas apropriadas à Advocacia do Senado, incluindo uma possível condução coercitiva. Senador Dr. Hiran, presidente da CPI

Procurada por Splash, a equipe de Jon Vlogs não retornou até o momento. Se o fizer, o texto será atualizado.