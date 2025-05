Bailarina de banda dominicana é atingida por fogo durante apresentação

A bailarina Pamela Labour foi atingida pelo fogo pirotécnico durante a apresentação da banda dominicana Ilegales.

O que aconteceu

Ao se apresentarem em Monterrey, no México, o grupo passou por um grande susto, quando a bailarina foi atingida pelas chamas em cima do palco. Nas redes sociais da banda, eles tranquilizaram os fãs: "Graças a Deus que a nossa bailarina está bem depois do incidente em Monterrey", escreveram.

Já Pamela, escreveu um comunicado e compartilhou nos Stories do Instagram. "Olá a todos, estou bem! Obrigado por se importar comigo. Esse fogo no meu rosto é horrível, mas graças a Deus ESTÁ TUDO BEM. Não respondi porque estive viajando de avião e depois fui ao médico, etc., para os exames necessários", afirmou.