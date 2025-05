Após se assumir gay, Toguro diz pegar 'todos': 'O que vier, nós traça'

O influenciador fitness Tiago Toguro, 34, disse pegar "todos", sem distinção, em alusão as suas preferências no sexo.

O que aconteceu

Toguro compartilhou foto na academia e disse ser um homem de "todos". "Sou de todos, de todas, de todes. O que vier, nós traça", escreveu em postagem nas redes sociais.

Nos comentários, o influenciador recebeu propostas dos seguidores. "Sorteia um fã [para ficar com você]", escreveu um admirador. "Quem come de tudo está sempre mastigando", disse outro. "Me chamou para sua mansão", pediu um terceiro. "Estou querendo ser traçado", destacou outro, mais ousado.