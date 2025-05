Antonia Fontenelle sobre perfil em site adulto: 'Sexy sem ser vulgar'

Antonia Fontenelle, 52, disse que seu conteúdo publicado na plataforma adulta Zexter é "sexy sem ser vulgar" e que alguns internautas reclamam da falta de nudez.

o que aconteceu

Fontenelle destacou que aderir ao perfil +18 "não faz mal para ninguém". "As pessoas entram no seu perfil, pagam uma merrequinha para te ver, ganha um dinheirinho e não faz mal para ninguém", declarou durante participação no podcast Poupa Tempo in Vegas.

A apresentadora admitiu que os assinantes reclamam da falta de nudez explícita em seu perfil. "Minha Zexter não está dando nada, porque o povo fala: 'Só isso? Eu vi muito mais na época da Playboy... E o corpo está o mesmo. Mas querem que eu fique sei lá como".