Amanda Kimberlly leva à polícia ataques contra a filha com Neymar

No início do ano, Biancardi se pronunciou sobre episódios semelhantes. A mãe de Mavie fez um apelo nas redes sociais pedindo ajuda para denunciar perfis ofensivos. "Preciso da ajuda de vocês! Eu falei que iria expor aqui perfis que fizessem comentários racistas ou ruins com as crianças, né? Vamos começar com esse fake aqui?", escreveu.