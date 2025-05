Amado Batista sobre diferença de 52 anos com esposa: 'Não existem regras'

Amado Batista, 74, garante que a diferença de idade de mais de 50 anos entre ele e a esposa, Calita Franciele, 22, não é um obstáculo para o relacionamento.

O que aconteceu

O cantor afirmou que o amor prevalece sobre qualquer diferença. "De forma nenhuma atrapalha. No amor não existem regras. Existem pessoas novas maduras e pessoas mais velhas imaturas. Ela me conquistou pela sua humildade, caráter e, claro, por ser uma mulher muito bonita. Estamos felizes", declarou, em entrevista a Quem.

Amado se casou com Calita, eleita Miss Universo Mato Grosso 2024, em março deste ano. O cantor revelou que mantém um estilo de vida saudável, o que contribui para sua disposição e bem-estar. Ele pedala cerca de 60 km, três vezes por semana, e nunca ingeriu bebidas alcoólicas. "Me cuido sim. A saúde é a base de tudo. Gosto de ciclismo, pedalo uns 60 km por dia três vezes por semana e procuro me alimentar bem. Nunca bebi nada de álcool, e isso me ajudou muito", explicou.