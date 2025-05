Seventeen: veja dez músicas marcantes para comemorar dez anos do grupo

É impossível não abrir a lista de músicas marcantes na carreira de Seventeen sem o debut deles, que até hoje é uma das "queridinhas" dos fãs. "Adore U" foi o single principal do primeiro EP deles, o "17 Carat", lançado em 2015 e já repleto de elementos que viriam a ser característicos do grupo com o passar do tempo (musical, performático, feliz). A música foi o início da colaboração entre Woozi e Bumzu (líder do Seventeen e principal produtor do grupo, respectivamente).

"AJU NICE"

Provavelmente a música mais Seventeen de todas, aquela que todo mundo —dentro e fora do fandom— conecta ao grupo, é "AJU NICE (Very Nice)". Divertida, contagiante e ideal para finalizar shows com a energia lá em cima. E foi justamente isso que o grupo fez e nunca mais conseguiu parar. O sonho de todo fã de Seventeen é assistir ao grupo ao vivo repetir "AJU NICEEEE" pelo menos cinco vezes antes das luzes acenderem e todo mundo ir embora. A música foi lançada em 2016 e segue fresca como se tivesse saído ontem.

"Don't Wanna Cry"