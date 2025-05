Yas: Debora Bloch tem fala elitista e desmerece importância do fã de novela

Debora Bloch disse, entrevista para um podcast do jornal O Globo, que se mantém longe das redes sociais para não ver críticas ao seu trabalho. No ar em "Vale Tudo" como Odete Roitman, ela também falou sobre quem fala mal da trama, dizendo que "as redes estão cheias de especialistas". Leão Lobo e Yas Fiorelo falaram sobre o tema no Splash Show.

A fala de Debora não foi bem aceita pelo público. Yas, apresentadora do Splash Show, acredita que ela teve até um lado elitista em seu posicionamento, desmerecendo o público que acompanha novela de forma assídua.