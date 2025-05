Tony Tornado chega aos 95 anos com nova novela: 'Sempre busquei o melhor'

Tony Tornado ainda contou como gostaria de ser lembrado. "Como um artista que sempre buscou dar o seu melhor, independente do personagem, da fala —ou da ausência dela—, e da fama. Com a música, sempre quis falar algo e usar a arte para tocar as pessoas, tanto para se divertir, quanto para refletir".

Qual é a história de 'Êta Mundo Melhor'?

Em "Êta Mundo Melhor", Tony Tornado dará vida a Lídio, um locutor de rádio. Informações iniciais apontam que o personagem terá uma forte ligação com a enfermeira vivida por Larissa Manoela.

Nessa continuação, a história do protagonista, Candinho (Sergio Guizé), será cercada pelo luto após a morte de Anastácia (Eliane Giardini), sua mãe, e Filó (Débora Nascimento), sua esposa. Ambientada no final da década de 1940, a continuação apresenta também novos desafios a outros personagens já conhecidos do público, como Maria (Bianca Bin), Zé dos Porcos (Anderson Di Rizzi), Cunegundes (Elizabeth Savala) e Quinzinho (Ary Fontoura).

Candinho vive agora na capital paulista com Policarpo, na mansão herdada com a partida da mãe, Anastácia. Apesar de toda riqueza que o cerca, ele enfrentará uma nova saga, em torno da qual a trama vai girar: a busca pelo filho perdido, Junior/ Samir (Davi Malizia). Filomena morre em um incêndio, durante uma tentativa de fuga com Ernesto (Eriberto Leão), e a criança acaba em um orfanato administrado pela malvada Zulma (Heloisa Périssé).

Enquanto Candinho encara a busca pelo menino, vai enfrentar também a ganância e as artimanhas dos que estão de olho em sua fortuna. Celso (Rainer Cadete), decepcionado por não ter sido contemplado no testamento da tia Anastácia, se alia à irmã Sandra (Flávia Alessandra) para tentar abocanhar o dinheiro do primo.