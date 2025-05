Seventeen comemora uma década com 'Happy BURSTDay'

Seventeen está completando uma década de existência hoje e, para comemorar esse grande marco na carreira, eles presentearam os fãs com um novo disco completo, o quinto do grupo, intitulado "Happy BURSTday", com quase 50 minutos de duração e um solo para cada um dos 13 integrantes.

Para as fãs que estão em Seul, o presente foi ainda maior, com uma série de eventos pela cidade, toda colorida com as cores do grupo (azul serenity e rosa quartzo), além de uma série de presentes que o grupo preparou para os fãs que participaram das ativações (comida, carregadores, photocards, etc).

O maior dos presentes, no entanto, foi o grupo seguir reunido e no auge da carreira. No K-pop não são muitos os grupos que conseguem chegar a dez anos de história, menos ainda um grupo tão grande quanto Seventeen, que mantém seus 13 membros desde o debut em 2013.