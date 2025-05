Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 27/5 a 7/6

Jaques sonda Vanderson sobre sua relação com Ellen. Vanderson faz uma proposta a Magno. Jussara cuida de Lucas. A batalha de rimas entre Jeff e Dara faz sucesso na internet. Durval alerta Ryan sobre a proximidade com Marlon. Dara e Marlon aconselham Lucas. Jaques desconfia que Vanderson possa ser o pai de Sofia. Jaques e Danilo admiram Filipa durante o ensaio da peça. Jaques tenta colher o DNA de Sofia. Jaques confronta Ricardo sobre sua relação com Tânia. Kami fica frustrada com o namoro com Marlon. Vanderson inicia um novo golpe com Sidnei. Leo vê Vanderson e pede ajuda a Marlon. Davi e Ayla visitam Rosa. Kami flagra Leo e Marlon juntos.

Quarta-feira, 4 de junho

Kami se revolta contra Leo, que tenta explicar a situação para a amiga. Magno dá o cartão com o nome falso de Vanderson para Leo, que conta a Samuel. Davi convoca Leo a preparar uma festa-surpresa para o aniversário de Samuel. Dom inicia um assalto à mão armada na padaria de Manuel, mas Marlon o rende. Abel confronta Vanderson sobre o cartão com o falso nome. Marlon é aplaudido por sua reação na polícia. Jeff inicia suas aulas com Alan e Marlon. Chega o dia da festa de Samuel. Leo diz a Samuel que o considera especial, e os dois se aproximam.

Quinta-feira, 5 de junho

Sofia torce para que Leo e Samuel namorem. As luzes da mansão se apagam. Tânia convoca Ricardo para sua casa, enquanto Jaques está fora. Rosa tem um esquecimento, mas logo recupera a memória a tempo de despistar as desconfianças de Jaques. Sem querer, Ayla impede que Jaques consiga colher o DNA de Sofia. Davi e Leo se divertem na festa, e Samuel vê os dois juntos. Samuel consegue religar a luz da mansão, e Katinha o parabeniza. Samuel conversa com Katinha. Abel conta para Filipa sobre a carta de Ellen para Sofia. Sofia questiona Ayla e Gisele sobre filhos. Jaques chega em casa, e Ricardo se esconde. Leo flagra Samuel e Katinha juntos.

Sexta-feira, 6 de junho