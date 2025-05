Regina Duarte sobre demissão do governo Bolsonaro: 'Melhor pra todo mundo'

Regina Duarte, 78, voltou a falar sobre sua rápida passagem como secretária de Cultura do governo Jair Bolsonaro, e afirmou que ter deixado o cargo de forma repentina "foi o melhor para todo mundo".

O que aconteceu

Duarte disse que o convite para integrar o governo foi "honroso, maravilhoso", mas "totalmente fora da minha capacidade, da minha área [de atuação]", embora tenha chegado a acreditar que "daria conta" do serviço. "Num domingo à tarde, o presidente te liga e fala: 'Regina, estou com um bando de gavião querendo esse cargo, mas eu quero dar pra você. Eu quero você aqui'. Eu, curiosa, aventureira, atrevida, falei: 'aceito'. Fiz uma reunião com amigos ligados à cultura e eu fui, aceitei", iniciou em entrevista ao canal do YouTube da revista Oeste.

Pouco tempo depois de ocupar a secretaria, Duarte passou a sofrer com problemas nos bastidores, que foram expostos na imprensa. A atriz sugere que caiu em uma "armadilha" para ser deposta do cargo e cita a polêmica entrevista à CNN Brasil, quando minimizou a violência da ditadura no Brasil e abandonou a entrevista ao vivo, como o ponto final de sua passagem pela gestão Bolsonaro.