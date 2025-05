Em redenção, Bia se encontra com avó em 'Garota do Momento'; veja como será

A jovem confessará à polícia que participou da armação para incriminar Beatriz (Duda Santos) no caso do roubo do colar. Questionada sobre o paradeiro da joia, Bia dirá que ninguém sabe onde ela está. A personagem responderá pelo crime em liberdade.

Outra consequência da redenção de Bia é o romance com Ronaldo (João Vitor Silva). Após esnobar o publicitário durante toda a novela, a filha de Juliano (Fábio Assunção) decide deixar Beto (Pedro Novaes) livre e assume sua paixão pelo irmão do ex.

A reta final da novela traz outras novidades. Bella Piero retorna como Flora. Já Anita (Maria Flor) descobrirá que está grávida de Alfredo (Eduardo Sterblitch).

As últimas gravações acontecem em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro. É lá que serão filmadas as cenas do casamento de Beatriz e Beto (Pedro Novaes). Também está prevista uma sequência marcante de morte, mantida sob total sigilo pela produção.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.