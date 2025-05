Barata, ovo podre e mais: esposas degustam 'iguarias' em Prova das Mulheres

As comidas diferentes incluíam baratas, ovo podre, lesma, grilo e rã.

Antes da execução, os maridos responderam ao mesmo questionário, que serviu como gabarito. A cada rodada, a esposa escolhia um número, retirava a caixa correspondente e deveria comer o conteúdo antes de seguir para a próxima pergunta.

Para cumprir a prova e garantir a pontuação, era preciso acertar pelo menos três respostas e comer todas as cinco iguarias. Elas deveriam passar pelas cinco fases dentro do tempo estabelecido de 1 minuto para cada uma.

Carol, Emilyn Ana Paula foram as esposas que não cumpriram a prova, porque não quiseram comer baratas. As demais conseguiram acertar todas as respostas ou aceitaram comer as 'iguarias'.