Pablo & Luisão é o programa que vai salvar a TV brasileira

Não quero parecer exagerado, mas tenho a impressão de que Pablo & Luisão é a série que vai salvar a TV brasileira -sobretudo a TV aberta. Sempre imaginei que caberia ao Paulo Vieira uma missão dessa envergadura. Ele já conseguiu, está feito. Agora só falta a Globo exibir e a profecia estará realizada.

Trata-se de uma comédia inspirada na vida do próprio humorista, que antes já havia ganhado a internet com seus longos fios a respeito da família no saudoso Twitter. Produzir uma série inspirada naqueles tuítes era uma aposta nem um pouco arriscada: tudo sempre foi bom demais.

Eis que a produção acabou superando as minhas mais desumildes expectativas. Aílton Graça, Dira Paes e Otavio Muller estão perfeitos como protagonistas. Correndo o risco de parecer um pouquinho exagerado novamente, afirmo que este é o melhor trabalho de todos os três na TV. Eles iluminam cada cena com vigor e alegria.