Meio Grinch? Evelyn Castro será vilã mal-humorada em 'Êta Mundo Melhor!'

A atriz, que também está no ar em 'Encantado's' (Globo), comemora esse momento na carreira. "É uma honra fazer uma novela de Walcyr Carrasco, que vem de 'Etâ Mundo Bom!' uma novela com uma grande audiência, um marco na TV Globo. Então eu encaro como uma grande responsabilidade. Estou muito feliz com esse marco na minha carreira. E com 'Encantado's' no ar, melhor ainda, porque eu tenho um amor muito grande por aquele trabalho, é onde eu me reconheço".

A Zenaide é meio que uma pupila da Zuma, ela é meio Grinch. Eu tenho construído a Zenaide exatamente assim, mal-humorada, não tem muita paciência. Mas, ao mesmo tempo, ela amolece aquele coração. Zenaide foi uma daquelas crianças do abrigo, ela vivenciou aquilo. Mas ela quer vencer na vida. Então, a partir do momento que ela quer sair da pindaíba em que vive com Zuma, é aí que ela tem um caráter duvidoso. Ela vai tentar passar a perna também na Zuma. Evelyn Castro

Zenaide (Evelyn Castro) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Manoella Mello/Globo

Qual é a história de 'Êta Mundo Melhor'?

Candinho (Sergio Guizé) e seu fiel companheiro, Policarpo, estão de volta para novas aventuras na cidade grande em "Êta Mundo Melhor!". A novela, que é uma continuação de "Êta Mundo Bom!", de 2016, substitui "Garota do Momento" a partir de junho no horário das seis da Globo.

A história do protagonista agora será cercada pelo luto após a morte de Anastácia (Eliane Giardini), sua mãe, e Filó (Débora Nascimento), sua esposa. Ambientada no final da década de 1940, a continuação apresenta também novos desafios a outros personagens já conhecidos do público, como Maria (Bianca Bin), Zé dos Porcos (Anderson Di Rizzi), Cunegundes (Elizabeth Savala) e Quinzinho (Ary Fontoura).