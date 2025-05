Milton Cunha posa com namorado 20 anos mais jovem em festa no Rio

Milton Cunha, 63, compareceu ao lado do namorado, Vítor Moraes, 42, à festa de aniversário de Bruno Chateaubriand, 50.

O que aconteceu

O evento ocorreu neste fim de semana na Orla de Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro. Na foto, publicada pelo próprio Vítor no Instagram, ele posa de mãos dadas com o carnavalesco, que o olha com ar apaixonado.

Vítor Moraes é carioca e trabalha como corretor imobiliário. Em seu Instagram, que tem apenas 11 mil seguidores, é possível ver várias fotos do dia a dia do rapaz - inclusive sem camisa, exibindo o corpo malhado.