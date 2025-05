Miley Cyrus diz não fazer turnês por conta de condição médica que afeta voz

Miley Cyrus, 32, revelou que possui uma condição médica que gera um efeito de rouquidão em sua voz, ao mesmo tempo que lhe impede de fazer turnês.

O que aconteceu

A cantora contou ter uma condição chamada edema de Reinke, que faz com que sua voz tenha um tom único e rouco. "É parte da minha anatomia única", contou em entrevista ao The Zane Lowe Show (Apple Music).

A condição médica trata-se de um crescimento anormal de tecido, formando um grande pólipo na corda vocal. "[Isso] me deu muito do tom e da textura que me fizeram ser quem eu sou, mas é extremamente difícil de executar porque é como correr uma maratona com pesos nos tornozelos", explicou Miley.