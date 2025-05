MC Ryan busca Lamborghini apreendida e comemora: 'Lutei pra ter você'

Após duas semanas de apreensão, o veículo foi liberado pela Justiça de São Paulo (TJSP) na quinta-feira passada. O juiz Rodrigo Pares Andreucci, da 3ª Vara Criminal, atendeu a solicitação da defesa do artista para liberação do veículo.

O caso

MC Ryan foi conduzido à delegacia após fazer um "cavalo de pau" no campo do estádio do XV de Piracicaba, o que estragou o gramado. O cantor estava na cidade para realizar um show no dia 9 de maio. Ryan estava com sua Lamborghini Huracán Evo 2022 personalizada.

Ao cometer o ato uma hora antes de se apresentar, ele foi acusado pelo contratante de causar depredação do estádio. "Cheguei no show e tinha um espaço bem livre lá, onde não oferecia risco para ninguém. Acabei dando um cavalinho de pau lá e o contratante chamou a polícia pra mim", justificou o músico, no Instagram.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil de São Paulo, o cantor tentou fugir ao ser informado que precisaria arcar com os danos no estádio. O caso foi registrado como "dano, dirigir sem permissão e perigo à vida de outrem".

Ao lado dos responsáveis pelo time, Ryan se desculpou por dar um cavalo de pau com seu carro de luxo e danificar o gramado. "Família, queria aqui deixar o meu pedido de desculpas ao XV, a todos os piracicabanos. Queria falar pra vocês que eu não tive a intenção de entrar aqui com o carro e fazer a arruaça", afirmou.