Marina Ruy Barbosa explica ombros roxos em Cannes após comentários

Marina Ruy Barbosa, 29, afirmou que o peso do vestido que usou em Cannes, na semana passada, deixou o seus ombros roxos em fotos e vídeos feitos no tapete vermelho.

O que aconteceu

A atriz posou na chegada ao baile de gala da amfAR, realizado durante o festival de Cannes, com o cabelo loiro e seguidores repararam que ela estava com a pele do ombro roxa.