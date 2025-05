Latino x filho: treta revela bastidores de relação conturbada; entenda

Percebi um desvio de caráter muito forte. Expulsei ele e o devolvi para a mãe biológica, que também o colocou para fora. Ele foi morar na rua e, mesmo assim, voltei a acolhê-lo. Mas tudo o que ele queria era se drogar e beber. Latino

Após ser acusado de dependência química, Guilherme publicou um vídeo em que o músico aparece fumando. "Esse é o exemplo de pai que me chamou de drogado nas redes sociais. Meu pronunciamento virá", escreveu.

'Não sou dependente químico'

Filho de Latino promete processar o pai Imagem: Reprodução/Instagram

Guilherme disse que as declarações do pai não condizem com a realidade. "Meu pai está mentindo muito, galera. Vai ter que pagar por essas difamações na Justiça. Meu advogado já está correndo com isso, com todas essas mentiras. Falar que eu agredi mulher, ele vai ter que provar", declarou. "Não quero esse cara na minha vida", completou.