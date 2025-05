Como Kate Middleton reagiu após ser confundida com assistente de William

Ela respondeu ao príncipe. "Sim. Você fez um trabalho péssimo. Essa [Kate] é sua assistente?"

Kate reagiu com o humor e riu da pergunta, colocando a mão no ombro do marido. "Bem, eu sou sua assistente! Sou sua assistente há muito tempo!"

De acordo com o Hello!, William também reagiu bem à situação e comentou. "Eu adoro Joan, ela é brilhante. Se todos fossem tão honestos quanto ela..."