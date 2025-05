Gracyanne Barbosa mostra corpo antes da rotina fitness: 'Cheia de estilo'

Gracyanne Barbosa, 41, surpreendeu os seguidores ao compartilhar uma foto de sua adolescência, antes de se tornar conhecida como musa fitness.

O que aconteceu

A imagem foi publicada em resposta a uma caixinha de perguntas nas redes sociais. Gracyanne atendeu ao pedido de uma seguidora, que escreveu: posta uma foto aleatória. Com bom humor, a musa acabou publicando um clique antigo em que aparece na praia. "Cheia de estilo", brincou na legenda.

Outra seguidora comentou sobre a musa morar com a ex-sogra, mãe do cantor Belo. Teresinha continua com Gracyanne, mesmo após o fim do relacionamento com o artista. "Eu amei ver você, a mãe do Belo e sua mãe juntas assistindo [novela]. Senti algo bom", comentou.