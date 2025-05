Fátima segue conselho macabro de Odete e 'fisga' Afonso em 'Vale Tudo'

Ainda neste capítulo: Raquel confirma para Sardinha que é mãe de Maria de Fátima. Ivan e Heleninha ficam juntos. Vasco e Lucimar observam Ivan com Heleninha. A vizinhança acompanha a gravação do vídeo de Raquel. Heleninha flagra Aldeíde e Consuelo conversando sobre sua relação com Ivan. Heleninha procura Raquel.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.