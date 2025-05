'Faremos história': por que MasterChef decidiu fazer 1ª edição com famosos

Para nós, tem sido uma coisa muito diferente [com celebridades]. Estamos numa segunda temporada de confeitaria e gosto de desafio. Então, subi na sala do Johnny [João Carlos Saad, presidente do Grupo Bandeirantes] e falei: 'quero fazer celebridades'. Ele sempre me apoia, obrigado. Marisa Mestiço

A edição com celebridades ainda não está com seus nomes fechados pela Band. A direção do MasterChef vive a fase de análise e seleção dos candidatos e afirma já ter muitos famosos interessados. "Temos recebido mensagens de atores, cantores e até escritores que gostam de gastronomia. Fica aí o chamado, estamos exatamente neste momento de fazer a seleção dessas pessoas", avisa Mestiço.

A Band terá a estreia do MasterChef Brasil com amadores nesta terça-feira e projeta a segunda temporada focada em confeitaria para meados de julho. A edição com artistas está programa para o segundo semestre para fechar o ano do reality gastronômico com chave de ouro. "Vamos trazer muita leveza e clima descontraído para a TV. Vai ser entretenimento com comida boa e, com certeza, faremos história", torce a diretora.