Ex-atriz mirim nega que obrigou mãe a morar nos EUA: 'Ela ia ficar triste'

Gabriella Saraivah, 20, compartilhou um vídeo explicando que nunca obrigou Juliana Saraivah a morar nos EUA, após fãs acusá-la de ignorar a tristeza de sua mãe.

O que aconteceu

A ex-atriz mirim esclareceu alguns pontos após um vídeo ao lado de sua mãe repercutir de forma negativa. Dias antes, as duas falaram sobre os momentos em que pensaram em desistir da vida de imigrante, e os seguidores da artista notaram uma grande tristeza em Juliana.

Gabriella deu oportunidade para que sua mãe falasse seu ponto de vista sobre o assunto. "Sábado eu acordei muito triste. É a vida do imigrante, a gente fica triste. Hoje, eu tô melhor. Estou aqui por um sonho meu de criar meus filhos e dar uma boa educação por ela. Não estou sendo obrigado por ela. Estamos aqui, fortes e resistentes", afirmou no vídeo publicado no TikTok.