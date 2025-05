Ex-ator mirim da Globo desabafa sobre fama: 'Me esconder e não ser achado'

Eduardo Caldas, 40, que fez sucesso como ator mirim em novelas da Globo, admitiu que se afastou da carreira artística porque "não aguentava mais" lidar com a fama e a exposição.

O que aconteceu

Caldas se afastou dos holofotes aos 14 anos e afirma que, desde então, não sentiu saudades da fama. "Chegou um momento em que eu não aguentava mais e falei para a minha mãe que queria parar. Ela disse que tudo bem, que eu descansasse e que, quando estivesse com saudade, poderia voltar. A questão é que eu nunca senti saudade. Queria me esconder e não ser achado. Queria distância da fama e do mundo da atuação", desabafou em entrevista ao jornal O Globo.

O ex-ator mirim chegou a trocar o sobrenome artístico Caldas para Albuquerque e passou a trabalhar nos bastidores. "Me formei em cinema e passei a trabalhar com roteiro e edição. Foi só no ano passado que eu voltei a assinar como Eduardo Caldas e a usar esse nome. Também abri o meu perfil [no Instagram], que antes era privado. Não queria ser achado".