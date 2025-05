Estrela de reality é acusada de 'roubar' US$ 100 mil da própria ex-sogra

Britani Bateman, 53, é acusada por sua ex-sogra, Sandra Underwood, 87, de se apropriar de uma quantia de US$ 100 mil - cerca de R$ 567 mil, na cotação atual - que lhe pertencia.

O que aconteceu

Sandra teria sido convencida por Britani a depositar o dinheiro em um fundo de investimento do qual a primeira era administradora e beneficiária. De acordo com o jornal The Sun, a ex-sogra alega que teria aceitado a proposta sob a promessa de que poderia "solicitar o saque a qualquer momento e que ele seria devolvido sem objeções".

Bateman, no entanto, teria usado o dinheiro em "seu próprio benefício pessoal" e agora se recusa a restituí-lo à mãe do ex-marido, John Scott. "Britani, de forma intencional, maliciosa e por meio de conduta fraudulentamente deliberada, também se apropriou indevidamente dos fundos da autora e agora se recusa a devolvê-los", afirmam os advogados de Sandra nos autos do processo.