Power Couple: Dhomini chora e pede desculpas a Carol: 'Tô com vergonha'

Após explodir ao vivo durante a formação da 4ª DR e precisar ser controlado, Dhomini pediu desculpas a Carol no Power Couple 2025 (Record).

O que aconteceu

Dhomini se aproximou ontem à tarde do quarto onde Carol e Radamés estavam e se desculpou. "Meu professor falou para mim, toda vez que eu encontrar uma faixa preta, tenho que reverenciar. Eu quero ir embora, não tenho dinheiro para devolver o cachê. Eu vou para a DR, vocês me põe lá, vou pedir voto para quem for comigo, quero ir embora para casa, não aguento mais".