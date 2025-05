Debora Bloch sobre relação com sexo e drogas: 'Sempre fui muito livre'

Debora Bloch, 61, disse que sua relação com sexo e droga "sempre foi livre", mas permeada pelo senso de responsabilidade.

O que aconteceu

Bloch abordou o assunto ao ser questionada sobre como foi sua relação com o sexo e as drogas na juventude. "Livre, sempre foi livre. Eu tive muita liberdade na minha casa e acho que por isso virei uma pessoa tão responsável, porque eu era responsável pelas coisas que eu fazia, não tinha alguém dizendo como eu tinha que fazer. Eu acho que isso me forjou também", declarou durante participação no videocast Conversa Vai, Conversa Vem, do jornal O Globo.

A atriz destacou que o fato de ter começado a trabalhar cedo lhe trouxe mais foco. "Eu comecei a trabalhar muito jovem, sempre fui muito responsável, pé no chão, e sempre trabalhei muito e isso te dá um foco".