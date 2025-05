Novo amante de Odete em 'Vale Tudo', ator vendeu nudes e teve fotos vazadas

Um ensaio antigo de Bernardo Velasco, 39, o Igor de "Vale Tudo" e novo affair de Odete Roitman na trama, voltou a chamar atenção nas redes sociais.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Bernardo Velasco apareceu em um antigo ensaio sensual, no qual surge caracterizado como policial. As imagens foram publicadas pelo site americano The Gaily Grind, voltado para o público gay. O conteúdo rapidamente repercutiu entre fãs e internautas.