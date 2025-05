Bacci alfineta Record em estreia no SBT: 'Não pode falar da concorrência'

Luiz Bacci, 41, evitou menções à Record - de onde acaba de sair - em sua estreia hoje no SBT, à frente do programa Alô, Você.

O que aconteceu

O apresentador censurou Felipeh Campos, 51, quando este mencionou o canal de Edir Macedo durante a nova atração. "É a concorrência. Não pode falar da concorrência", lembrou Bacci, enquanto Felipeh abria o quadro sobre entretenimento do matutino.

Mais cedo, na abertura do Alô, Você, ele falou do prazer de voltar à emissora que o lançou nacionalmente há 15 anos. "Estou [novamente] aqui nessa casa que me debutou tantos anos atrás. Eu saí do SBT há anos, mas o SBT nunca saiu de mim, porque as pessoas sempre disseram que eu era a cara do SBT. Tenho certeza que, aos poucos, você verá que nossa família vai se reencontrar aqui na televisão", declarou o âncora.