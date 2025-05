Antonia Fontenelle diz que prefere ser chamada de 'putinha' a influencer

Antonia Fontenelle, 52, disse preferir ser chamada de "putinha" a ser classificada como influenciadora digital.

O que aconteceu

Fontenelle, que nos últimos anos se dedicou ao trabalho nas redes sociais e ao seu canal no YouTube, rejeitou o título de "influencer". "Não me chamem de influencer, pelo amor de Deus. Me chamem de putinha, mas não me chamem de influencer. 'A putinha da Antonia'... Mas não me chamem de influencer", declarou durante participação no podcast Poupa Tempo in Vegas.

A apresentadora criticou personalidades digitais como Virginia Fonseca e Felipe Neto —esse último já protagonizou disputas judiciais com ela. "Se eu influenciasse alguém, o povo estaria me ouvindo, não Virginia Fonseca, Carlinhos Maia, Felipe Neto, Jojo Todynho... Aliás, ela [Jojo] agora diz que é de direita e apagou-se todos os outros barracos que ela fez".