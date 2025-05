'A Caverna Encantada': Resumo dos capítulos da novela do SBT de 26/5 e 30/5

Segunda-feira, 26 de maio

O cantor Thullio Milionário chega a Milagres e, com a ajuda de Fafá, tenta conquistar MC Normaliza e DJ Elok, alter egos de Norma e Elisa, para gravar um clipe de festa junina. Jane encontra um piano misterioso em uma caverna e começa a tocá-lo. Dalete desabafa com Pilar sobre o medo de perder Moisés. Lavínia tenta pegar o Moleza emprestado, mas Anna recusa, chamando-a de chata. Em retaliação, Lavínia pega o Moleza à força e o joga no lixo. Rui se veste de nerd por causa da aproximação de Felipe com Pedro, o inteligente da turma. No fim, Lavínia confessa a Anna que descartou o Moleza.

Terça-feira, 27 de maio

Dalete libera Moisés passear com Thomas e deseja que ela e Tonico o acompanhem, mas na porta do colégio, Cristina impede que eles saiam e se encontrem com Thomas. Moleza vai parar em um lixão. Anna provoca Lavínia dizendo que queria jogar o celular de Lavínia no lixo. A briga esquenta, e Norma aparece. Lavínia rebate acusando Anna de esconder que o Moleza sabe falar. Depois, Norma e Lavínia brincam na diretoria. Gabriel engana Pilar falando que quer conversar, mas só queria jantar e passar tempo com ela; Pilar diz que ele é infantil, pois Norma poderia flagrar os dois juntos e promover a demissão. Moisés junta suas coisas e vai até a casa de Goma sozinho durante a noite. Norma come com Lavínia na sala e diz que a tem como filha.

Quarta-feira, 28 de maio

Lavínia brinca de guerra de travesseiro com Norma, que promete tirar seu demérito se continuar se divertindo com ela. Na rua, Moisés encontra Jaime, Mário e Adriano [elenco da novela Carrossel], que procuram a meia Chulé. Thomas esbarra com Moisés perdido, e os dois se divertem na Lolipopus mais tarde. Isadora diz se sentir diferente das outras meninas, e Pedro sugere que ela crie seu próprio clubinho. No colégio, Dalete briga com Thomas, achando que ele está influenciando Moisés. No lixão, Moleza conhece Chulé, que procura seu dono e acredita ter sido jogado fora. Thomas recebe um presente misterioso com duas gravatas. Anna convence Elisa a procurar Moleza no lixão.