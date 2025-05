Novo 'Vingadores' é adiado, e dezembro de 2026 será das superestreias

"Vingadores: Doomsday", novo projeto da Marvel que reúne seus maiores super-heróis, teve sua estreia adiada para 18 de dezembro de 2026. Com o adiamento, o longa, que será novamente comandado pelos irmãos Joe e Anthony Russo, terá que enfrentar outros gigantes do cinema, o que pode balançar as bilheterias do final do ano.

O que aconteceu?

A Disney reorganizou seu calendário de lançamentos de 2026 e 2027 e, com as mudanças, vários títulos foram retirados do cronograma, inclusive os do Marvel Studios. Com isso, "Vingadores - Doomsday" teve sua data alterada de 1º de maio para 18 de dezembro de 2026.

Porém, com a mudança, outro grande título do cinema atual também estreará no mesmo dia: "Duna - Messias". Até o momento, ambos os filmes possuem a mesma data de estreia, na qual terão de enfrentar o lançamento do sexto longa da franquia "A Era do Gelo".