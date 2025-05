Tadeu Schmidt parabeniza sobrinho atleta por gêmeos: 'Felicidade máxima'

Bruno Schmidt, sobrinho de Tadeu Schmidt, anunciou o nascimento dos filhos gêmeos João Miguel e Luiz Felipe, frutos de seu relacionamento com Lais Badaro.

O que aconteceu

Bruno é campeão olímpico de vôlei de praia na Olímpiada do Rio 2016. Ele é filho de Luís Felipe Schmidt, irmão do apresentador da Globo e do jogador de basquete Oscar. Bruno anunciou o nascimento dos gêmeos pelas redes sociais.

Ele publicou um carrossel dos pequenos. "Obrigado, Vida! Meus olhos nunca presenciaram um momento tão mágico e emocionante. Não há palavras ou legendas para descrever o que sentimos hoje. Lais Badaro conseguimos!"