Marido diz que Simone Mendes recusou R$ 64 milhões de bets: 'Amaldiçoado'

Simone Mendes, 41, foi procurada por uma empresa de bets, plataformas de apostas e jogos de azar, e negou parceria apesar do valor milionário do contrato. A informação foi revelada por seu marido, o empresário Kaká Diniz, no podcast Café com Ferri.

Simone é autêntica. Não fechamos marca com que não condiz com a realidade do que ela é. Rejeitamos R$ 64 milhões em contratos de bets. Por quê? Eu não faço bet, Simone não faz bet e nós somos totalmente contra essa história. Kaká Diniz

O que aconteceu

O contrato com a bet duraria dois anos. Segundo Diniz, a empresa sugeriu um contrato de dois anos para usar a imagem dela, sem nem precisar divulgar nas suas próprias redes sociais —para isso, pagariam R$ 32 milhões por ano.