'Rainha da Beteria': Globo debocha de Virginia após anúncio na Grande Rio

Virgínia depôs no último dia 12 na CPI das Bets, na qualidade de testemunha. Ela foi questionada pela senadora Soraya Thronicke (União do Brasil-MS) a respeito das publicidades que faz para casas de apostas e das regulamentações que observa ao divulgar esse tipo de propaganda. Na ocasião, ela tirou foto com senadores e negou que recebesse mais das empresas de aposta pelas perdas de apostadores.

Já nesta semana, a influenciadora foi anunciada a nova rainha de bateria da escola de samba Grande Rio. Ela vai substituir a atriz Paolla Oliveira, que anunciou no início do ano que esse seria seu último ano no posto. A escolha gerou alguns protestos, inclusive de famosos. A atriz Carol Castro, conhecida atualmente pelo papel na série Garota do Momento, foi uma das que se manifestou. "Isso não pode continuar, certo?", escreveu a atriz nos comentários do anúncio.