Pabllo Vittar 'sem filtro' e Solo Leveling: o melhor do Anime Awards 2025

Considerado o "Oscar dos animes", o evento Crunchyroll Anime Awards 2025 foi realizado hoje para premiar os melhores animes de 2024, com direito a participação de Pabllo Vittar.

O que rolou?

Realizado no começo da noite em Tóquio, no Japão, o Crunchyroll Anime Awards fez fãs do mundo inteiro madrugarem no Ocidente para torcer por seus animes favoritos do ano de 2024. Durante o pré-show, os apresentadores Tim Lyu e Lauren Moore entrevistaram alguns dos convidados internacionais e distribuíram alguns dos prêmios de categorias menores.

O palco recebeu grandes nomes do entretenimento mundial, como os atores Finn Wolfhard e Gaten Matarazzo de "Stranger Things", a artista Rina Sawayama e o cantor d4vd, e todos declararam algo em comum: o amor pelos animes. Inclusive esse foi o primeiro ano com uma artista brasileira, a cantora Pabllo Vittar.