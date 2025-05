Médico de famosos: quem é Pedro Andrade, novo namorado de Sandy?

Nas redes sociais, Pedro compartilha conteúdos sobre espiritualidade, atividades físicas e rotina profissional. O médico também costumar a mostrar aos seguidores os treinos de boxe que faz diariamente. Com perfil comunicativo, Pedro interage com os seguidores e já revelou, por exemplo, que prefere dormir cedo, um contraste curioso com Sandy, que já mencionou sofrer de insônia.

Pedro Andrade já namorou outra famosa. Ele teve um relacionamento, entre 2015 e 2017, com Vanessa Mesquita, campeã do BBB 14. Na época, a ex-BBB afirmou que o namoro acabou por "incompatibilidade".