Quem é a cantora Maria Beraldo, nora de Debora Bloch

O álbum foi apresentado como "o grito de liberdade da mulher lésbica", o que a instrumentista fez questão de reforçar à época, já que sentiu falta de ter referências lésbicas na infância e na adolescência. "O meu trabalho é forte nesse sentido. O fato de dizer que sou lésbica deixa muitas pessoas incomodadas porque acham que isso é uma intimidade, não é uma coisa necessária. Isso também é homofobia", disse em entrevista ao site português TimeOut em 2019.

As mulheres lésbicas são condenadas a se esconderem e se você não tem exemplos, você acha que não é possível. Maria Beraldo

Maria Beraldo Imagem: Reprodução/Instagram/@mariaberaldo_

Maria Beraldo e Julia Anquier estão juntas desde 2023. As duas se casaram no civil, em uma cerimônia intimista, com família e amigos.