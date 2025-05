Qual foi o único filme brasileiro a conquistar a Palma de Ouro em Cannes

"O Pagador de Promessas" foi um marco para o cinema nacional, sendo o único filme brasileiro a receber o prêmio até hoje. Conquistado em 1962, o prêmio foi dado ao longa, que competia com filmes como "O Anjo Exterminador", "O Eclipse" e "Longa Jornada Noite Adentro".

O prêmio do filme ficou preso por quase dez anos em um cofre que ninguém sabia o código. A Palma de Ouro ficou com o diretor Anselmo Duarte até sua morte em 2009, no entanto, em 2022, foi revelado que o prêmio estava em um cofre do qual ninguém sabia a senha - foi necessário arrombá-lo, processo que foi acompanhado por um dos quatro filhos do diretor, Anselmo Duarte Júnior.